Bis da padrone per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo | assolo in solitaria e distacchi abissali

L'obiettivo era quello di provare a cambiare schema, fare qualcosa di diverso, rendere il compito almeno difficile a Tadej Pogacar. E invece sembra quasi un replay di quello che abbiamo visto in Svizzera l'anno scorso: la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada è dominata dallo sloveno anche in Ruanda. Nella gara più attesa a Kigali il fenomeno della UAE Team Emirates – XRG va a confermare, da favorito, la maglia iridata ed entra sempre più nella leggenda di questo sport. La corsa si è infiammata ben presto: attacchi delle nazioni più forti sin dalle prime tornate del circuito, gruppo che è andato a spezzarsi e diverse sorprese già ad inizio prova.

