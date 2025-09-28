bioqualtech25 via al corso gratuito its iscrizioni possibili fino al 30 settembre

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso ITS Bioqualtech25, biennale e gratuito finanziato da Regione Toscana con il progetto GiovaniSì, promosso dalla Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita con sede a Siena. Le iscrizioni, aperte fino al 30 settembre, sono rivolte a giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni che desiderano intraprendere un percorso formativo di alto livello nel settore delle scienze della vita. Il corso forma tecnici superiori per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico-industriali, fornendo competenze che spaziano dalla chimica farmaceutica a quella alimentare, ambientale e dei biomateriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

