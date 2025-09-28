Bioqualtech25 via al corso gratuito Its Iscrizioni possibili fino al 30 settembre
Ancora pochi giorni per iscriversi al corso ITS Bioqualtech25, biennale e gratuito finanziato da Regione Toscana con il progetto GiovaniSì, promosso dalla Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita con sede a Siena. Le iscrizioni, aperte fino al 30 settembre, sono rivolte a giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni che desiderano intraprendere un percorso formativo di alto livello nel settore delle scienze della vita. Il corso forma tecnici superiori per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico-industriali, fornendo competenze che spaziano dalla chimica farmaceutica a quella alimentare, ambientale e dei biomateriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bioqualtech25 - corso
Scopri il corso #BIOQUALTECH25 Vuoi lavorare nel controllo qualità di prodotti e processi biotech e chimico-industriali? Guarda il video per capire se è il corso giusto per te. Scopri il corso sul sito https://itsvita.it/corso/bioqualtech25/ Vuoi avere maggiori infor - facebook.com Vai su Facebook
Bioqualtech25, via al corso gratuito Its . Iscrizioni possibili fino al 30 settembre - Ancora pochi giorni per iscriversi al corso ITS Bioqualtech25, biennale e gratuito finanziato da Regione Toscana con il progetto GiovaniSì, promosso dalla Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superi ... Secondo lanazione.it
Bioqualtech25: iscrizioni aperte fino al 30 settembre per il corso gratuito ITS di Fondazione VITA a Siena - Ancora pochi giorni per iscriversi al corso ITS Bioqualtech25, biennale e gratuito finanziato da Regione Toscana con il progetto GiovaniSì, promosso dalla Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superi ... Scrive radiosienatv.it