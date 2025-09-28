Bimbo di 5 anni cade dal balcone di casa a Torino | è grave
Versa in gravi condizioni il bimbo di 5 anni caduto nel pomeriggio di domenica dal balcone di casa a Torino. Lo stabile si trova in corso Taranto, periferia nord della città. Il piccolo, secondo quanto sin qui ricostruito, stava giocando sul balcone di casa, al piano rialzato, quando è caduto di sotto. Soccorso dal 118 e portato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita, è stato ricoverato in rianimazione e si trova ora in prognosi riservato: ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bimbo - anni
Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Azzannato da un pitbull, grave bimbo di 4 anni
Incidente domestico a Vernio, bimbo di 2 anni portato al Meyer. L'intervento della Misericordia di Vaiano ieri sera: il bambino ha riportato ustioni ad una mano https://www.tvprato.it/2025/09/incidente-domestico-a-vernio-bimbo-di-2-anni-portato-al-meyer/ - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di 3 anni schiacciato da una trave in un parco giochi, a Vibo Valentia. Il piccolo, che era insieme ai genitori, è stato ricoverato in prognosi riservata. #ANSA - X Vai su X
Bimbo di 5 anni cade dal balcone di casa a Torino: è grave - Versa in gravi condizioni il bimbo di 5 anni caduto nel pomeriggio di domenica dal balcone di casa a Torino. Segnala open.online
Torino, bambino di 5 anni cade dal balcone: grave trauma cranico, è ricoverato in rianimazione - Sono gravi le condizioni di un bimbo di 5 anni, caduto dal balcone nel pomeriggio a Torino. msn.com scrive