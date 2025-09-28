Bimbo di 4 anni cade dal balcone di casa mentre gioca è in gravi condizioni | l'incidente a Torino

Il bambino ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato, ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il balcone da cui è caduto avrebbe una sbarra mancante nella ringhiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - anni

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Azzannato da un pitbull, grave bimbo di 4 anni

Bimbo di 5 anni cade dal balcone, ricoverato in gravi condizioni - X Vai su X

Incidente domestico a Vernio, bimbo di 2 anni portato al Meyer. L'intervento della Misericordia di Vaiano ieri sera: il bambino ha riportato ustioni ad una mano https://www.tvprato.it/2025/09/incidente-domestico-a-vernio-bimbo-di-2-anni-portato-al-meyer/ - facebook.com Vai su Facebook

Torino, bimbo di 5 anni cade dal balcone mentre gioca: ricoverato in condizioni critiche - Un bambino di cinque anni è caduto accidentalmente dal balcone della sua abitazione a Torino ed è ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale infantile Regina Margherita. Lo riporta news.fidelityhouse.eu

Un bimbo di 5 anni cade dal balcone di casa a Torino mentre sta giocando: è in prognosi riservata - Articolo: Una ragazza ha perso la vita ieri a Torino dopo essere precipitata dalla finestra di un condominio Articolo: Torino: cade da una finestra, uomo morto sul colpo Articolo: Tragedia a Saint- Segnala quotidianopiemontese.it