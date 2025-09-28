Biker perde il controllo della moto | rovinosa caduta sulla Provinciale

Un 52enne è rimasto ferito domenica mattina a Lavenone, cadendo con la sua moto in un tratto insidioso della SP 237, all’altezza della ferramenta Idrofer. L’incidente, autonomo e avvenuto intorno alle 10.20, ha subito fatto scattare l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: biker - perde

Moto contro un furgoncino di turisti, il biker perde conoscenza

Perde il controllo della moto e si schianta sulla Provinciale: biker in ospedale

Biker perde il controllo della moto in curva, poi il pauroso 'volo' sull'asfalto

BATTISTOLLI FORA E PERDE 40'' Un altro colpo di scena al Rally dei Nuraghi e del Vermentino! La posteriore destra di Battistolli va KO durante la PS2 "Tula", l'equipaggio perde 40'' e scivola al terzo posto della classifica generale. Adesso comanda il giovan - facebook.com Vai su Facebook

Perde il controllo della moto e cade dopo aver urtato un’auto: 23enne ferito a Messina - Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e privo di conoscenza ... Scrive lasicilia.it

Perde il controllo della moto e cade a terra: 18enne elitrasportato in ospedale - Ha perso il controllo della moto, è scivolato ed è caduto violentemente a terra. Secondo ildolomiti.it