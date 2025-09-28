Bibbiena canta i vincitori di I generazione Z
È stata una serata dedicata al talento, alla musica e alla danza quella che si è svolta presso teatro Dovizi di Bibbiena. Si è conclusa ieri la seconda edizine di I generation Z Bibbiena Canta, concorso canoro con la direzione artistica di Laura Falcioni, Angela Prati e Roberta Soldani. Dopo un.
Il 12 settembre si è svolta, sempre nella Sala delle Bandiere del Comune dì Bibbiena, la seconda ed ultima audizione del concorso canoro "Bibbiena canta 2025". Alle categorie kids, young e senior, si è aggiunta quella degli autori che hanno portato un loro b