Bibbiena canta i vincitori di I generazione Z

È stata una serata dedicata al talento, alla musica e alla danza quella che si è svolta presso teatro Dovizi di Bibbiena. Si è conclusa ieri la seconda edizine di I generation Z Bibbiena Canta, concorso canoro con la direzione artistica di Laura Falcioni, Angela Prati e Roberta Soldani. Dopo un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it