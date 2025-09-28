Besiktas-Kocaelispor lunedì 29 settembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
La strada verso la vetta è ancora molto lunga per il Besiktas di Sergen Yalcin, ma intanto si è vista una reazione e unità di intenti in una squadra che oggi affronta nel posticipo del settimo turno di superlig turca il neopromosso Kocaelispor. Bianconeri che hanno travolto a domicilio il Kayserispor nell’ultimo turno, riscattando la brutta sconfitta di Smirne di pochi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: besiktas - kocaelispor
Besiktas-Kocaelispor (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Besiktas-Kocaelispor (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
The Simulated Reality League(SRL) games scores for this Monday, September 29, 2025 ? GMT 07:00 | Besiktas - Kocaelispor 1st Half : 2-1 | 2nd Half : 2-0 08:00 | Valencia - Real Oviedo 1st - facebook.com Vai su Facebook
Besiktas-Kocaelispor (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/m2hBpK0 #scommesse #pronostici - X Vai su X
Super Lig 2025-2026: Besiktas-Kocaelispor, le probabili formazioni - Kocaelispor, posticipo della settima giornata di Super Lig 2025- Scrive sportal.it