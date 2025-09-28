Klinsmann 6,5. Obiettivo per la porta dei rosanero in estate, salva da campione sul colpo di testa di Le Douaron. Non può nulla sul siluro all’incrocio dei pali di Bani. Ciofi 7. Dopo un quarto d’ora chiude su Pojahnpalo con un intervento da difensore di alto livello. Splendida prestazione per il capitano, che alza lo scudo su chiunque passi dalle sue parti (dal 41’ st Piacentini sv). Zaro 7. La colonna portante della difesa non si fa spaventare da Pojahnpalo e domina sui cross che arrivano dalle fasce. Mangraviti 6,5. Ottima prova anche per il braccetto di sinistra, che aveva di fronte una pericolosa catena di destra palermitana composta da Pierozzi, Giasy e Palumbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Berti metronomo e ispiratore, sostanza Ciervo