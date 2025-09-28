Bersagliato da furti e rapine Giovanni riapre la gioielleria a 94 anni dopo l’ennesimo colpo Stufo di stare a casa
Santarcangelo (Rimini), 28 settembre 2025 – Più forte di tutto. E di tutti. Anche dei rapinatori e dei ladri che continuano a devastargli il negozio. Giovanni Pedrosi ha 94 anni (“li ho compiuti ad aprile, ormai si va per i 95.”), ma per ora non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Una settimana dopo l’ennesimo raid contro la sua gioielleria, Pedrosi ha deciso di riaprire l’attività. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre una banda aveva tentato di sfondare la vetrina della storica gioielleria in centro a Santarcangelo, usando come ariete una Fiat 500 (risulta poi rubata poco prima del colpo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
