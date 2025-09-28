Bernate Ticino, 27 settembre 2025 – Una notte decisamente movimentata nella zona industriale di Bernate Ticino, dove un diverbio tra uno spacciatore e un consumatore di droga è sfociato in un’aggressione. A farne le spese è stato un uomo di 46 anni, che aveva incontrato lo spacciatore per l’acquisto di droga. Nella lite è rimasto ferito in maniera non grave. Nonostante le condizioni fisiche precarie, l’uomo è riuscito a camminare barcollando fino a Boffalora sopra Ticino, confinante con Bernate, dove ieri mattina verso le 8.30 ha incrociato una pattuglia della polizia locale. Si trovava in via Garibaldi, quindi nel centro del paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bernate Ticino, lite per la droga: cliente aggredito dal pusher chiede aiuto alla polizia locale