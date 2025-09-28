Bergamo si accende con Art2night | una notte di arte e creatività

Bergamo. Più di cinquanta realtà culturali e artistiche hanno animato sabato 27 settembre 2025 la dodicesima edizione di Art2night, trasformando vicoli, piazze e cortili di Bergamo in scenari di creatività e stupore. Centinaia di visitatori e turisti hanno potuto scegliere tra le numerose proposte della notte bianca dell’arte, lasciandosi guidare dalla forza espressiva di pittura, teatro, musica, scultura, architettura e memoria. L’Associazione Art Maiora, in collaborazione con Peo Comunicazione Culturale e d’Impresa, ha organizzato quattro percorsi tematici – arte, tour, musica e spettacolo – che si sono intrecciati tra città bassa, città alta e provincia fino a mezzanotte, offrendo al pubblico la libertà di comporre il proprio percorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

