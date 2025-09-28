Bergamo Oltre tremila visitatori per l’inaugurazione del Museo Diocesano
Bergamo. Si è conclusa con successo la due giorni di apertura del nuovo Museo Diocesano, il “Bernareggi”, nel cuore di Città Alta. S abato 27 e domenica 28 settembre oltre tremila persone hanno visitato gratuitamente i nuovi spazi e partecipato alle visite guidate. Ad accompagnare il pubblico sono stati 40 giovani del progetto “ Le Vie del Sacro ”, che hanno fatto da mediatori culturali illustrando opere, luoghi e messaggi dell’arte sacra. Nonostante la pioggia di sabato, la prima parte della manifestazione ha registrato ampia partecipazione. Il taglio del nastro è stato celebrato dal vescovo mons. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
