Bergamo Oltre tremila visitatori per l’inaugurazione del Museo Diocesano

Bergamo. Si è conclusa con successo la due giorni di apertura del nuovo Museo Diocesano, il "Bernareggi", nel cuore di Città Alta. S abato 27 e domenica 28 settembre oltre tremila persone hanno visitato gratuitamente i nuovi spazi e partecipato alle visite guidate. Ad accompagnare il pubblico sono stati 40 giovani del progetto " Le Vie del Sacro ", che hanno fatto da mediatori culturali illustrando opere, luoghi e messaggi dell'arte sacra. Nonostante la pioggia di sabato, la prima parte della manifestazione ha registrato ampia partecipazione. Il taglio del nastro è stato celebrato dal vescovo mons.

