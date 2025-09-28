Beretta ha elogiato lo sforzo dei rossoblù nonostante la vittoria dei nerazzurri: le parole dell’allenatore sulla squadra di Chivu. Ai microfoni di TuttoCagliari.net, l’ex allenatore Mario Beretta, che in carriera ha guidato club come Siena e Parma, ha commentato la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Inter, vinta 2-0 dalla formazione nerazzurra di Cristian Chivu. Beretta ha sottolineato come, nonostante il risultato finale, i rossoblù abbiano disputato una gara generosa: «Se guardiamo al risultato, naturalmente per il Cagliari è stato negativo. Va però detto che il 2-0 dell’Inter è arrivato alla fine, in un momento in cui i nerazzurri – pur senza aver rischiato tantissimo – erano parecchio sotto pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Beretta analizza Cagliari Inter: «Sardi generosi, ma il 2-0 è arrivato nel loro momento migliore»