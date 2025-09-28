Tempo di lettura: < 1 minuto Non usa giri di parole mister Mirko Spataro, vice di Aronica, espulso tra il primo e il secondo tempo di Benevento-Trapani e che ha disertato la sala stampa. Questo il suo commento in sala stampa: “ Oggi – ha spiegato il secondo allenatore dei siciliani – abbiamo fatto male. La gara era stata preparata in un modo. Non siamo arrivati in perfette condizioni e si è visto. Al gol ci siamo spenti mentre altre volte la squadra ha mostrato carattere. Scelte iniziali? Abbiamo già adottato la difesa a quattro con la Casertana. L’idea era di avere un uomo in più dietro. Salines era fuori, Negro ha uno stato di forma precario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Trapani, Spataro (vice Aronica): “Arrivati alla gara in condizioni precarie”