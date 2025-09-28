Benevento-Trapani Manconi | Utile avere in rosa chi è abituato a vincere i campionati

Tempo di lettura: 2 minuti Ci ha pensato Manconi a spianare al Benevento la strada verso la conquista di tre punti importantissimi al “Ciro Vigorito” contro il Trapani, squadra attrezzata per traguardi importanti. Suo il guizzo che nel primo tempo ha permesso alla Strega di sbloccare il punteggio, ma l’attaccante giallorosso non vuole sentire parlare di altro che non sia solo la prossima partita.  MOMENTO – “Mi godo gol e vittoria, ma bisogna pensare gara per gara. Fisicamente sto bene. Mi ero fatto male al ginocchio e non avendo tanti allenamenti facevo un po’ di fatica. Il gol fa bene e ci lavoro molto nel quotidiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

