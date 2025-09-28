Tempo di lettura: 3 minuti Detto, fatto. Auteri alla vigilia di Benevento-Trapani, memore dello sciagurato 2-2 di Picerno, aveva chiesto una Strega più ignorante e contro i siciliani i suoi ragazzi lo hanno accontentato sfoderando forse la migliore prestazione dell’anno. Cinici, concreti e senza fronzoli. E’ questa l’ignoranza chiesta da Auteri che ha sottolineato più volte il concetto in sala stampa dopo il 2-0 in scioltezza rifilato ad un Trapani reso del tutto inoffensivo. IGNORANTI – “ Per tanti momenti siamo stati bravi a neutralizzare la loro gestione del possesso. Abbiamo trovato sempre spazio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Trapani, Auteri ha avuto la sua ‘Strega ignorante’: “La lezione di Picerno è stata utile”