Bene Olly Giorgia e Rose Villain favolosi i dischi di Tropico e I Ministri Il ritorno di Morgan e il disastro di Al Bano e Mogol – Le nostre recensioni

Lo scorso weekend abbiamo interrotto la nostra rubrica delle recensioni settimanali perché impegnati con il Festival di Open, così questa settimana ci ritroviamo con una doppia lista. Quella degli album usciti negli ultimi quattordici giorni così si fa lunga, lunga in maniera piuttosto impressionante, ricordandoci il motivo per cui ci battiamo così tanto affinché la discografia italiana si renda conto che questi ritmi sono oggettivamente insostenibili. Detto ciò, almeno la maggior parte degli album usciti sono di ottimo livello. Per esempio, Ligabue festeggia i 30 anni di Buon compleanno Elvis permettendo ai suoi colleghi di mettere mano a quello che è uno dei migliori dischi italiani di sempre e il risultato è molto divertente. 🔗 Leggi su Open.online