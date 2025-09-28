Il Belvedere Grosseto alle prese con la corazzata Viareggio. Oggi, per la terza giornata del girone "A" del campionato di Eccellenza, la squadra rossonera di mister Nicola Giallini sarà sul terreno di gioco del rinnovato Stadio dei Pini di Viareggio (l’omologazione dalla Figc è arrivata proprio last minute). Calcio d’inizio alle 15 con la truppa grossetana che affronterà il quotato Viareggio, una delle maggiori favorite per la vittoria finale. La formazione rossonera allenata da Nicola Giallini, che però sarà in tribuna in quanto squalificato, finora ha approcciato bene la nuova categoria. Il gioco sta migliorando di gara in gara e nelle prime due partite sono giunti una vittoria e un pari cui si deve aggiungere la qualificazione agli ottavi della fase regionale di Coppa Italia dove hanno eliminato lo Sporting Cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Belvedere in trasferta contro la corazzata Viareggio. Giallini in tribuna