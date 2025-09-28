Bellissima Italia È campione del mondo di Volley Gli azzurri battono la Bulgaria 3-1 25-21 25-17 17-25 25-10 e sono nella storia secondo successo di fila

L'Italia della pallavolo è nella storia! Gli azzurri hanno battuto 3-1 la Bulgaria in una finale dominata dall'inizio alla fine. I ragazzi di Fefe De Giorgi entrano nella storia con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

L'Italia della pallavolo è nella storia! Gli azzurri hanno battuto 3-1 la Bulgaria in una finale dominata dall'inizio alla fine (25-21, 25-17, 17-25, 25-10). I ragazzi di Fefe De Giorgi entrano nella storia con il secondo successo di fila.

