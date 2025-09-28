Bellissima Italia È campione del mondo di Volley Gli azzurri battono la Bulgaria 3-1 25-21 25-17 17-25 25-10 e sono nella storia secondo successo di fila
L'Italia della pallavolo è nella storia! Gli azzurri hanno battuto 3-1 la Bulgaria in una finale dominata dall'inizio alla fine. I ragazzi di Fefe De Giorgi entrano nella storia con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: bellissima - italia
Calcio femminile, l’Italia ricevuta da Mattarella: “Scritta una bellissima pagina di sport”
È stata una bellissima esperienza: Soncin lascia l’Italia femminile | La FIGC prende un campione del mondo
Gol Valentin Carboni, prima gioia col Grifone in Coppa Italia: la sua bellissima rete in Genoa Vicenza – VIDEO
Una bellissima giornata di solidarietà volge al termine. Grazie a tutti i volontari e donatori scesi in piazza con noi oggi Grazie al nostro Ambasciatore e amico Gabriele Corsi. Ci vediamo domani nelle piazze di tutta Italia #UlivoUNICEF - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Nuoto paralimpico: Italia campione. Gli azzurri trionfano con 46 medaglie - A Singapore l'Italia chiude con altre 6 medaglie di cui tre d'oro e si laurea campione del Mondo paralimpico di nuoto davanti a Usa e Cina. Riporta sport.sky.it
Italia campione, Velasco: "Mondiali più emozionanti delle Olimpiadi" - "Volevo delle ragazze autonome e autorevoli" Velasco spiega le sue sensazioni: "Questa è stata una competizione lunga, difficile e piena di insidie. Si legge su sport.sky.it