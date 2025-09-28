Bellezza tra le Righe si rinnova | l' incanto delle dimore storiche celebra il paesaggio d' autunno e inverno

Torna per la sua sesta edizione la rassegna letteraria “Bellezza tra le righe”, ma con un volto completamente nuovo. L'edizione 2025 abbandona la tradizionale veste estiva per abbracciare i colori e l'atmosfera di autunno e inverno, estendendosi da ottobre a dicembre e arricchendosi di contenuti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

