Belinelli stringe i legami con l’Inter! Il celeberrimo cestista saluta il basket omaggio speciale ai nerazzurri – FOTO

Belinelli dedica un momento all’Inter nel suo saluto al basket, cos’è avvenuto durante la Supercoppa Italia ad Assago. La serata di ieri all’ Unipol Forum di Assago, teatro delle semifinali della Supercoppa Italia 2025 di pallacanestro, è stata dedicata a un momento storico per lo sport italiano: l’addio ufficiale al basket di Marco Belinelli. Il fuoriclasse classe 1986, originario di San Giovanni in Persiceto, ha deciso di chiudere una carriera straordinaria dopo aver conquistato l’ultimo Scudetto con la maglia della Virtus Bologna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LBA (@legabasketa) Belinelli lascia i parquet dopo una vita trascorsa tra Italia, NBA e Nazionale, diventando un simbolo della pallacanestro tricolore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Belinelli stringe i legami con l'Inter! Il celeberrimo cestista saluta il basket, omaggio speciale ai nerazzurri