Beffa Kean Viviano lo scarica in diretta | ecco chi gli preferisce

L’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, è stato tirato in ballo in una delle ultime dirette di TvPlay: ecco cosa ne pensa Viviano La Fiorentina non ingrana, anzi. Anche oggi, nel match valido per la 5a giornata di Serie A, i viola non sono andati oltre lo 0-0 nel derby toscano contro il Pisa. Un risultato deludente che getta altre ombre sul lavoro di Stefano Pioli. – TvPlay.it Qualche giorno prima del match, intanto, Emiliano Viviano si è esposto nei suoi riguardi. Gli è stato chiesto chi preferisce tra Kean e Hojlund, Viviano ha risposto così: “Forse prendo il danese perché per me si può collocare in contesti diversi, è più malleabile”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

