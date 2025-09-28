Bee Bee Sea pubblicano il nuovo singolo Keep It Cool | disponibile in digitale e in vinile 7

La band psych-garage Bee Bee Sea torna con un nuovo brano: è uscito oggi “Keep It Cool”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in edizione limitata 7” tramite Wild Honey Records. La pubblicazione anticipa l’annuncio del prossimo album, atteso nei prossimi mesi. Un brano tagliente e ironico. Keep It Cool nasce dall’incontro tra ironia e sincerità brutale. Il testo racconta la tensione tra la paura di volare e l’euforia sfrenata del dopo-concerto, postumi compresi. L’ispirazione arriva da un rientro alle prime ore del mattino dopo una data europea: una nottata senza sonno fino al gate, un decollo all’alba e persino una gastroenterite trasformata in una tragicommedia a 10. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

