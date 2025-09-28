Bee Bee Sea pubblicano il nuovo singolo Keep It Cool | disponibile in digitale e in vinile 7
La band psych-garage Bee Bee Sea torna con un nuovo brano: è uscito oggi “Keep It Cool”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in edizione limitata 7” tramite Wild Honey Records. La pubblicazione anticipa l’annuncio del prossimo album, atteso nei prossimi mesi. Un brano tagliente e ironico. Keep It Cool nasce dall’incontro tra ironia e sincerità brutale. Il testo racconta la tensione tra la paura di volare e l’euforia sfrenata del dopo-concerto, postumi compresi. L’ispirazione arriva da un rientro alle prime ore del mattino dopo una data europea: una nottata senza sonno fino al gate, un decollo all’alba e persino una gastroenterite trasformata in una tragicommedia a 10. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: pubblicano - nuovo
I Jonas Brothers pubblicano il singolo I Can’t Lose, in arrivo il nuovo album
Epigrafi pubblicano “Maelström”: un nuovo singolo metal estremo ispirato a Poe, tra death, prog e abisso
I Twenty One Pilots pubblicano il nuovo album Breach
I Tame Impala annunciano due date live in Italia e pubblicano un nuovo singolo: che ve ne pare? - facebook.com Vai su Facebook
Si rivedono i #Dodgy che pubblicano il nuovo singolo "Hello Beautiful" @DodgyUK #Britpop https://indieforbunnies.com/2025/09/26/si-rivedono-i-dodgy-che-pubblicano-il-nuovo-singolo-hello-beautiful/… - X Vai su X
Fenomeno Bee Bee Sea: Iggy Pop li trasmette nel suo programma - Sembra un gioco di parole, o uno di quegli scherzi che il destino si riserva di fare a tradimento. Segnala vocedimantova.it
Catania, da Zo l’ultima di “Disclosure” col garage psichedelico dei Bee Bee Sea - Venerdì 21 aprile, alle ore 22, terzo e ultimo appuntamento da Zo Centro culture contemporanee di Catania per Disclosure, la nuova dimensione della musica live, creato in sinergia da Zo, Doremillaro e ... catanianews.it scrive