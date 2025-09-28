Beautiful | Eric sposa di nuovo Donna Ecco in un’INFOGRAFICA tutti i matrimoni del Forrester con la Logan e non solo

Comingsoon.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eric ha deciso di sposare Donna dopo tanti anni insieme e stavolta il Forrester ha intenzione di far durare le nozze, non come la prima volta. Sì perché i due sono stati già sposati ma quando è successo e quante altre volte e con chi ha fatto coppia il patriarca di Beautiful? Ecco tutta la verità sulla Soap grazie a un'infografica. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful eric sposa di nuovo donna ecco in un8217infografica tutti i matrimoni del forrester con la logan e non solo

