Beautiful anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025 | Luna scopre che le ‘mentine’ della madre Poppy sono potenti psicofarmaci
© US Mediaset La notte trascorsa con Zende causa un profondo choc a Luna nelle prossime puntate di Beautiful. Turbata per aver tradito R.J. senza neanche essersene resa conto, la Nozawa va così dalla madre Poppy in cerca di conforto, ma scopre un’amara verità: la donna le confessa, infatti, che le “mentine” che è solita prendere sono, in realtà, degli psicofarmaci, motivo per cui potrebbero essere entrate in contrasto con l’alcool bevuto durante la festa di Eric. Tale informazione causa quindi un aspro litigio tra Luna e Poppy. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!
Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a salvare Steffy da Luna. Ci riuscirà?
Qual è il grande segreto di Poppy? Chi è il padre di Luna? Ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-luna-finisce-con-zende-rj-lo-scoprira - facebook.com Vai su Facebook
Beautiful, anticipazioni settembre al 4 ottobre: Luna passa la notte con Zende https://2anews.it/beautiful-anticipazioni-settembre-al-4-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2025: Bill vuole la verità su Luna e non si tirerà indietro! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 29 settembre 2025. Riporta msn.com
Anticipazioni Beautiful, trame dal 29 settembre – 4 ottobre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Si legge su tvserial.it