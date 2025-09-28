© US Mediaset La notte trascorsa con Zende causa un profondo choc a Luna nelle prossime puntate di Beautiful. Turbata per aver tradito R.J. senza neanche essersene resa conto, la Nozawa va così dalla madre Poppy in cerca di conforto, ma scopre un’amara verità: la donna le confessa, infatti, che le “mentine” che è solita prendere sono, in realtà, degli psicofarmaci, motivo per cui potrebbero essere entrate in contrasto con l’alcool bevuto durante la festa di Eric. Tale informazione causa quindi un aspro litigio tra Luna e Poppy. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Luna scopre che le ‘mentine’ della madre Poppy sono potenti psicofarmaci