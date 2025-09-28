Beatrice Venezi l' uscita a vuoto di Michele Serra | paternale sinistra
Dondolandoci sull’«Amaca» di Michele Serra (Repubblica, 27 settembre), è d’obbligo indossare il saio prima di varcare la soglia: siamo nel monastero radical chic. Si entra in punta di piedi, tra incensieri linguistici e campanelli retorici, per ascoltare l’ennesima omelia laica sul Bene e sul Male culturale. L’articolo su Beatrice Venezi è presentato come riflessione, ma ha il passo del sermone: il celebrante dall’ambone, i fedeli in ginocchio, e in mezzo l’eretica da ricondurre al gregge. Solo che qui il catechismo non è musicale: è motivazionale. Serra non critica: impartisce lezioni. Non argomenta: benedice e bacchetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
