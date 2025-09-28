Bcl inizia l’avventura contro l’ex bestia nera
Senza Pierini contro l’ex "bestia nera". La memoria va a quella serie di play-off in cui Arezzo vinse tre gare in fotocopia, tutte di uno o due al fotofinish, all’ultimo tiro e dopo rimonte clamorose, anche sotto di una ventina di punti. Poi Lucca ha saputo, soprattutto nelle ultime stagioni, scrollarsi di dosso le paure e i timori, battendo gli orafi anche nettamente. Il Bcl ha subito brucianti sconfitte ad opera degli aretini, specialmente nelle fasi cruciali del campionato. Andò decisamente meglio lo scorso anno, con due vittorie, una nettissima in trasferta e una più sofferta al "Palatagliate", nell’ultima partita della prima fase. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
