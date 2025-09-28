BCE | in caso di crisi serve avere il contante almeno 70 euro; ma non volevano abolirlo nel nome della cashless society?

Una dichiarazione surreale, che contraddice la precedente narrazione E adesso la banca Centrale Europea fa sapere che, in caso di crisi, conviene avere del contante da parte, possibilmente almeno 70 euro. Va detto che, a onor del vero, con 70 euro non si fa poi granché al giorno d'oggi, sopra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bce in caso di crisi serve avere il contante almeno 70 euro ma non volevano abolirlo nel nome della cashless society

BCE: in caso di crisi serve avere il contante, almeno 70 euro; ma non volevano abolirlo nel nome della cashless society?

