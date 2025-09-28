bauking debutta al wttc di roma

"Sono orgogliosa, nella mia veste di Founder e President di Bauking, di essere stata invitata, insieme al Ceo Ing. Alberto De Simone, a partecipare al panel delle innovazioni e best practice europee che ha introdotto il debuttato della mia start up con sede a Bolzano al Noi Techpark, innanzi al mondo del turismo globale al WTTC, World Travel e Tourism Council", dice la senatrice Michaela Biancofiore. "Al WTTC, arrivato per la prima volta in Italia grazie alla efficienza e autorevolezza del nostro ministro del Turismo Daniela Santanchè, alla disponibilità e all’amore per l’Italia del presidente Manfredi Lefebvre d’Ovidio, che durerà fino a martedì e che vede domani anche la partecipazione del premier Giorgia Meloni, si stanno incontrando e confrontando i leader globali del turismo affrontando e analizzando le sfide future e i nuovi settori di sviluppo, tra i quali spicca quello del Pet Tourism che ha un cagr annuale del 10%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

