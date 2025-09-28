Battlefield 6 EA prende in giro Call of Duty nel trailer di lancio live action con Zac Efron
Electronic Arts ha pubblicato proprio in queste ore il trailer di lancio live action con protagonista Zac Efron, usato come messaggio ironico e provocatorio nei confronti della concorrenza, in particolare Call of Duty, da tempo legata a volti celebri per le proprie campagne promozionali. La differenza, secondo i Battlefield Studios, è netta: qui non si tratta di spettacolo, ma di guerra vera e totale. L’obiettivo è trasmettere che l’esperienza del nuovo capitolo sarà intensa, realistica e senza compromessi. Il trailer mette in scena una New York devastata dalla guerra, dove una squadra di eroi affronta il pericolo del Pax Armata, tra carri armati, cecchini appostati e edifici brulicanti di nemici. 🔗 Leggi su Game-experience.it
