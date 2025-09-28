Battipaglia rissa in centro con bottiglie e bastoni

Una rissa tra diverse persone è avvenuta ieri sera a Battipaglia. I fatti si sono svolti intorno alla mezzanotte in via Italia, in prossimità del Municipio. Lo scontro ha avuto origine da un alterco tra due individui, al quale si sono aggiunti altri soggetti. Nel corso della colluttazione sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: battipaglia - rissa

Scatena rissa ed aggredisce i poliziotti: minorenne arrestato a Battipaglia

Battipaglia, rissa, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato un minore

Battipaglia, ennesima rissa fra ragazzi in via Italia

Battipaglia, ennesima rissa fra ragazzi in via Italia https://salernotoday.it/cronaca/rissa-battipaglia-via-italia.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/57889087465687/rissa-2-2-2-2-2.jpg… - X Vai su X

Liratv. . Dacci oggi la nostra rissa quotidiana… Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #giovani #ragazzi #piazza #rissa #ultima #cava #tirreni #francesco #feriti #dinamica #quasi # - facebook.com Vai su Facebook

Battipaglia, rissa a colpi di bottiglie di vetro: paura in strada - Due persone hanno discusso mentre erano per strada in via Italia e si sono colpite con bottiglie di vetro. Lo riporta msn.com

Scoppia la rissa in centro con sedie e bottiglie - PISA: Terrore in piazza delle Vettovaglie, dov'è scattato il parapiglia che ha coinvolto decine di persone. Secondo toscanamedianews.it