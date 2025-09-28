Battipaglia rissa in centro con bottiglie e bastoni

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rissa tra diverse persone è avvenuta ieri sera a Battipaglia. I fatti si sono svolti intorno alla mezzanotte in via Italia, in prossimità del Municipio. Lo scontro ha avuto origine da un alterco tra due individui, al quale si sono aggiunti altri soggetti. Nel corso della colluttazione sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: battipaglia - rissa

Scatena rissa ed aggredisce i poliziotti: minorenne arrestato a Battipaglia

Battipaglia, rissa, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato un minore

Battipaglia, ennesima rissa fra ragazzi in via Italia

battipaglia rissa centro bottiglieBattipaglia, rissa a colpi di bottiglie di vetro: paura in strada - Due persone hanno discusso mentre erano per strada in via Italia e si sono colpite con bottiglie di vetro. Lo riporta msn.com

Scoppia la rissa in centro con sedie e bottiglie - PISA: Terrore in piazza delle Vettovaglie, dov'è scattato il parapiglia che ha coinvolto decine di persone. Secondo toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Battipaglia Rissa Centro Bottiglie