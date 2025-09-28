Battaglia sul trasporto pubblico | Siamo la Cenerentola in Regione A rimetterci sono sempre i cittadini

"Occorre dire le cose come stanno, dire che anche quest’anno la Regione farà figli e figliastri nella distribuzione dei fondi". L’avvertimento è di Modena volta pagina a proposito della battaglia in corso sul trasporto pubblico. "È un fatto – dice il movimento – che abbiamo un pessimo servizio di trasporto, progettato dall’Agenzia aMo e gestito dalla società Seta. Basti pensare che questo servizio è utilizzato quasi solo da chi è costretto a farlo, come gli studenti e qualche anziano che passa la giornata ad attendere. Lo stesso trasporto scolastico è poco efficace e da anni lascia a terra gli studenti per mancanza di posti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

