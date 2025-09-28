Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter | Consegna speciale Il messaggio social – FOTO

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter: «Consegna speciale». Il messaggio social del difensore nerazzurro. Il successo per 2-0 dell’ Inter contro il Cagliari ha avuto come protagonisti Lautaro Martinez, autore del gol che ha sbloccato la gara, e Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 capace di confezionare l’assist decisivo per il compagno. Subito dopo il match, Bastoni ha voluto celebrare l’episodio con un post ironico sui social, scrivendo “consegna speciale per Lautaro” e allegando le immagini della rete. Il braccetto sinistro della retroguardia a tre di Cristian Chivu si è sganciato in avanti al 9’, occupando la corsia mancina con una progressione fino al fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

bastoni scherza con lautaro dopo l8217assist in cagliari inter consegna speciale il messaggio social 8211 foto

© Internews24.com - Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter: «Consegna speciale». Il messaggio social – FOTO

In questa notizia si parla di: bastoni - scherza

bastoni scherza lautaro dopoBastoni, assist e messaggio social per Lautaro: “Consegna speciale”. Calhanoglu ride: “Glovo” - Bastoni ha confezionato un lancio al bacio per la testa dell'argentino e sui social ha mostrato la sua felicità per la vittoria ... Si legge su msn.com

bastoni scherza lautaro dopoCagliari Inter, Lautaro e Bastoni rispondono alle critiche: messaggio inequivocabile - Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni rispondono alle critiche dopo il successo in Sardegna: il messaggio è chiarissimo. Scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Bastoni Scherza Lautaro Dopo