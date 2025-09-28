Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter | Consegna speciale Il messaggio social – FOTO

Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter: «Consegna speciale». Il messaggio social del difensore nerazzurro. Il successo per 2-0 dell’ Inter contro il Cagliari ha avuto come protagonisti Lautaro Martinez, autore del gol che ha sbloccato la gara, e Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 capace di confezionare l’assist decisivo per il compagno. Subito dopo il match, Bastoni ha voluto celebrare l’episodio con un post ironico sui social, scrivendo “consegna speciale per Lautaro” e allegando le immagini della rete. Il braccetto sinistro della retroguardia a tre di Cristian Chivu si è sganciato in avanti al 9’, occupando la corsia mancina con una progressione fino al fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter: «Consegna speciale». Il messaggio social – FOTO

