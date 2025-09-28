Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro il Cagliari in Serie A. Dopo la vittoria per 2-0 dell’ Inter contro il Cagliari, Alessandro Bastoni ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Inter TV. Il difensore centrale classe 1999, punto fermo della retroguardia nerazzurra e della Nazionale, ha sottolineato come il gruppo stia trovando continuità nonostante le difficoltà iniziali. Bastoni ha spiegato che le prime sconfitte della stagione sono servite come lezione, mettendo in evidenza gli errori e permettendo alla squadra di correggere gli aspetti che non funzionavano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni a Inter TV: «Le due batoste ci hanno fatto capire dove sbagliavamo. Il gol di Pio Esposito? Il primo di tanti, ho una convinzione»