Basket Serie C Esordio per l’E80
Esordio in trasferta per l’ E80 Group Castelnovo Monti, che chiude il programma della prima giornata di Serie C nel posticipo delle 18 sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola. Dopo un precampionato positivo, con il secondo posto nel torneo di Zola Predosa e la vittoria nel casalingo Memorial Caprari, quest’ultimo arrivato dopo i successi sulle "cugine" Montecchio e Scandiano, il team appenninico vuole partire col piede giusto: in estate, a rinforzare un organico dove spiccano i vari Parma Benfenati, Reale e Filippo Rossi, sono arrivati atleti di valore come Samake, Filippo Rossi e il cavallo di ritorno Parma Benfenati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B: la Virtus Roma soffre troppo, ma vince contro Loreto - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X
Basket Serie C, esordio vittorioso di Area Pro a Cumiana - A Cumiana, dove la compagine consortile è ancora ospitata in attesa del rientro a Piossasco, finisce 58 a 50 per i ... ecodelchisone.it scrive
Basket Serie C. Esordio per l’E80 - Esordio in trasferta per l’ E80 Group Castelnovo Monti, che chiude il programma della prima giornata di Serie C nel posticipo delle 18 sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola. Secondo msn.com