Esordio in trasferta per l’ E80 Group Castelnovo Monti, che chiude il programma della prima giornata di Serie C nel posticipo delle 18 sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola. Dopo un precampionato positivo, con il secondo posto nel torneo di Zola Predosa e la vittoria nel casalingo Memorial Caprari, quest’ultimo arrivato dopo i successi sulle "cugine" Montecchio e Scandiano, il team appenninico vuole partire col piede giusto: in estate, a rinforzare un organico dove spiccano i vari Parma Benfenati, Reale e Filippo Rossi, sono arrivati atleti di valore come Samake, Filippo Rossi e il cavallo di ritorno Parma Benfenati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. Esordio per l’E80