Basket Serie B Nazionale Chiusi piega i giovani di Reggio Emilia nell’ultimo test Coach Zanco | Ho visto una squadra concentrata e unita

Si è chiusa con una vittoria contro l’Under 19 di Reggio Emilia la preseason dell’Umana Chiusi che, domenica prossima a Piombino, farà finalmente il suo esordio in campionato. 75-67 il punteggio finale del test disputato ad Anzola, nel bolognese; 22-21, 20-13, 18-15 e 15-18 i parziali dei 4 quarti. Per la cronaca, è stata la San Giobbe ad andare subito avanti, poi Reggio Emilia, rosicchiava e sorpassava a metà periodo iniziale. I lacustri non si scomponevano, reagivano e con grinta chiudevano il primo periodo avanti di una lunghezza sul 22-21. Al rientro in campo San Giobbe che restava in vantaggio e consolidava la propria posizione spinta dalla buona vena realizzativa di Gravaghi (da poco rientrato dal mondiale 3×3 in Cina) e dal sempre solido Rasio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

