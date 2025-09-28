Basket Serie B Nazionale Chiusi piega i giovani di Reggio Emilia nell’ultimo test Coach Zanco | Ho visto una squadra concentrata e unita
Si è chiusa con una vittoria contro l’Under 19 di Reggio Emilia la preseason dell’Umana Chiusi che, domenica prossima a Piombino, farà finalmente il suo esordio in campionato. 75-67 il punteggio finale del test disputato ad Anzola, nel bolognese; 22-21, 20-13, 18-15 e 15-18 i parziali dei 4 quarti. Per la cronaca, è stata la San Giobbe ad andare subito avanti, poi Reggio Emilia, rosicchiava e sorpassava a metà periodo iniziale. I lacustri non si scomponevano, reagivano e con grinta chiudevano il primo periodo avanti di una lunghezza sul 22-21. Al rientro in campo San Giobbe che restava in vantaggio e consolidava la propria posizione spinta dalla buona vena realizzativa di Gravaghi (da poco rientrato dal mondiale 3×3 in Cina) e dal sempre solido Rasio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B: la Virtus Roma soffre troppo, ma vince contro Loreto - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X
Serie B Nazionale: gli Herons tornano al PalaTagliate di Lucca. La Fabo perde Benites: out contro Piacenza. Barsotti: "Facciamo pesare la nostra qualità» - La Fabo Montecatini riprende il proprio cammino casalingo nella nuova Serie B Nazionale da dove lo aveva interrotto tre mesi e mezzo fa, ovvero dal PalaTagliate di Lucca, impianto che gli Herons spera ... Scrive sport.quotidiano.net
Serie B - Dany Basket a caccia dei primi punti della stagione a Latina - Dopo la sconfitta all’esordio in B Nazionale contro la Virtus Roma, ecco che il Dany Basket Quarrata farà ... Scrive pianetabasket.com