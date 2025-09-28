Basket Serie B | la Dinamo supera Reggio Calabria all' overtime grande esordio al PalaZumbo

Brindisireport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Dinamo Brindisi inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione, superando una delle squadre più quotate del campionato come la Viola Reggio Calabria. Davanti a un PalaZumbo gremito, i ragazzi di coach Cristofaro conquistano una vittoria pesantissima per 80-73 dopo un tempo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - serie

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

Serie B, Redel Reggio Calabria scivola ai supplementari: vince Brindisi - Gli ultimi secondi della partita servono solo a rifinire il punteggio finale, con Brindisi fredda dalla lunetta che chiude sul risultato di 80- Segnala reggiotoday.it

Serie B - Al PalaZumbo Dinamo Brindisi vs Viola RC per la prima di campionato - Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi è pronta a vivere il suo attesissimo esordio stagionale sul parquet del Palazumbo, dove affronterà la Viola Reggio Calabria nella ... Lo riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Dinamo