Basket Serie B | la Dinamo supera Reggio Calabria all' overtime grande esordio al PalaZumbo
BRINDISI - La Dinamo Brindisi inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione, superando una delle squadre più quotate del campionato come la Viola Reggio Calabria. Davanti a un PalaZumbo gremito, i ragazzi di coach Cristofaro conquistano una vittoria pesantissima per 80-73 dopo un tempo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Serie B, Redel Reggio Calabria scivola ai supplementari: vince Brindisi - Gli ultimi secondi della partita servono solo a rifinire il punteggio finale, con Brindisi fredda dalla lunetta che chiude sul risultato di 80- Segnala reggiotoday.it
Serie B - Al PalaZumbo Dinamo Brindisi vs Viola RC per la prima di campionato - Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi è pronta a vivere il suo attesissimo esordio stagionale sul parquet del Palazumbo, dove affronterà la Viola Reggio Calabria nella ... Lo riporta pianetabasket.com