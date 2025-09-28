Basket l' Olimpia Milano supera Brescia 90-76 e vince la sua seconda Supercoppa di fila!

Milano, 28 settembre 2025 – L’Olimpia Milano supera 90-76 la Germani Brescia e conquista la sesta Supercoppa italiana della sua storia, eguagliando la Mens Sana Siena nell’albo d’oro e alzando al cielo il trofeo per la seconda volta di fila. Un successo autoritario e di squadra quello ottenuto dagli uomini di coach Ettore Messina che, dopo aver concesso qualcosa di troppo difensivamente in un primo tempo comunque sempre comandato (47-44), hanno stretto le maglie della retroguardia, piazzando un 22-11 in un terzo quarto dominato dalle giocate di Josh Nebo. I biancorossi, che hanno chiuso con il 62% dal campo e hanno dominato 39-27 la battaglia a rimbalzo, non si sono poi più voltati indietro avendo il grande merito di trovare doversi protagonisti nei vari momenti chiave della gara, a cominciare dal già citato Nebo, miglior realizzatore biancorosso con 18 punti, ai quali ha aggiunto 7 rimbalzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

