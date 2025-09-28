Basket l’Olimpia Milano piega nettamente la Germani Brescia in finale e conquista la Supercoppa Italiana 2025

L’Olimpia Milano non lascia scampo alla Germani Brescia e vince la Supercoppa Italiana di basket 2025! Dopo aver piegato la Virtus Bologna all’overtime (86-95) ieri sera gli uomini di Ettore Messina vincono anche contro la Leonessa del neo-allenatore Matteo Cotelli per 76-90 grazie alla fuga decisiva tra il terzo e l’ultimo quarto che ha di fatto spaccato in due la sfida. L’EA7 Emporio Armani conferma quindi il titolo vinto lo scorso anno, mettendo in bacheca la sesta Supercoppa Italiana della sua storia. 18 punti di Josh Nebo protagonista assoluto, con 12 punti di Quinn Ellis e 11 punti equamente divisi tra Zach LeDay e Giampaolo Ricci per i meneghini – 10 punti per Shavon Shields e 8 punti di Lorenzo Brown, con 14 punti di C. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano piega nettamente la Germani Brescia in finale e conquista la Supercoppa Italiana 2025

