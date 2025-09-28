Basket il finale thrilling premia Rieti | la Dole Rimini condannata sullo scadere dai liberi di Perry
Sono i dettagli a decidere il match del Flaminio, per il 2° turno della serie A2 Old Wild West, tra Dole Rimini e Rsr Sebastiani Rieti. Dopo una partita sempre tirata e senza una squadra in grado di prendere in mano le redini, alla fine si decide sul 75-77. A chiudere il match sono due liberi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
