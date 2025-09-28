Basket Forlì vince al debutto al Palafiera Assente però la curva

Forlì, 28 settembre 2025 – L'Unieuro Forlì si prende la prima vittoria stagionale nel rinnovato Palafiera, 86-73 contro la neopromossa Ruvo di Puglia. Si è giocato in un'atmosfera ovattata, surreale, a causa dell' assenza della curva, in polemica con la società dopo le dichiarazioni che seguirono gli scontri a Rimini nel maggio scorso (la Pallacanestro 2.015 ha dichiarato comunque 3012 spettatori; erano presenti diversi bambini, studenti di alcune scuole elementari forlivesi). Per quanto riguarda la partita, gli ospiti sono stati in vantaggio fino al 7-9. Sorpassati da un gioco da tre punti di Pepe, non hanno più rimesso il naso avanti.

In questa notizia si parla di: basket - forl

