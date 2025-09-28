Basket femminile | Schio si prende la Supercoppa Italiana in casa Venezia battuta di forza
Il Famila Wuber Schio vince per la quattordicesima volta nella sua storia la Supercoppa Italiana. Battuta con un gran secondo tempo l’Umana Reyer Venezia in una partita nella quale la top scorer è Maria Conde con 19 punti, ma, oltre ai 12 di Costanza Verona e Anete Steinberga, spiccano gli 11 di Giorgia Sottana e i 6 di Kim Mestdagh. E non è un caso che siano proprio loro due a spaccare la partita, nella quale Venezia non riesce ad avere molto oltre ai 22 punti di Ivana Dojkic e agli 11 di Stephanie Mavunga. Il tutto a roster ancora incompleti, vuoi per rientri dalla WNBA (Zandalasini) o per lungodegenze (Matilde Villa). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
