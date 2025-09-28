Basket Entusiasmo Cestistica | Ripartiamo dai giovani
Riparte una Cestistica Spezzina tutta nuova, pronta a voltare pagine e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Già alle spalle la delusione per l’addio alla A2, il futuro ora è tutto nel settore giovanile. Alla guida della società c’è il nuovo presidente Giovanna Matteini, nuovo anche lo sponsor (la Medicina Unica) e rinnovato lo staff tecnico con l’arrivo di coach Stefano Balestri dal Dlf, società con cui la Cestistica ha un rapporto strettissimo di collaborazione dopo essere per molto tempo società satellite. Ma soprattutto si riparte dai giovani, dopo la rinuncia alla partecipazione al campionati di A2 femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - entusiasmo
