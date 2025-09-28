Basket Dr1 Il Tiberius si prepara alla nuova stagione
A San Giuliano il basket è Tiberius, una società in rapida crescita che sta fiorendo attraverso un settore giovanile numeroso e una prima squadra in Dr1. La nascita ufficiale nel 2020, ma il pallone rotolava anche prima. "La collaborazione tra me e Luca Migani è nata lì – ricorda il presidente, Maurizio Benatti –, ma già nel 1991, quando smisi di giocare, la Libertas Tiberio mi chiese disponibilità per il settore giovanile. Nel 2000 ho rilevato la società creando il Basket Malatesta e ora siamo a San Giuliano col Tiberius". I tesserati sono oltre 200, con undici gruppi in totale di cui cinque di settore giovanile (due under 17, due under 15 e una under 14). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - tiberius
