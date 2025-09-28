Inizia con una sconfitta il cammino dei Baskérs Forlimpopoli nel campionato di serie B Interregionale: nella gara d’esordio, i forlimpopolesi sono caduti per 84-67 (parziali 18-12; 42-28; 57-53) sul campo del Bramante Pesaro. Dopo l’iniziale 0-2 firmato Lorenzo Brighi, sono i padroni di casa a prendere il controllo delle operazioni, allungando già nel primo quarto per poi volare via fino sul +14 dell’intervallo, grazie al figlio d’arte Marco Panichi. Dopo l’intervallo, come da marchio di fabbrica, i Baskérs cambiano faccia: la difesa si fa arrembante, mentre l’attacco vola, trascinato dai canestri di Fin e di capitan Brighi, riportando la truppa di coach Tumidei fino sul -4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B interregionale. Baskérs sconfitti dopo 476 giorni