Baskérs Forlimpopoli sconfitta a Pesaro | si ferma a 33 la striscia di vittorie consecutive
Bramante Pesaro-Chemifarma Baskérs Forlimpopoli finisce 84-67. Si ferma a 33 la striscia di vittorie consecutive dei Chemifarma Baskérs: dopo una stagione intera da imbattuti arriva una sconfitta contro la Bramante Pesaro, che si aggiudica meritatamente l’incontro. I “galletti”, con una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: bask - forlimpopoli
. Ottima partenza in campionato per il Bramante Basket Pesaro che al Pala Megabox supera il Baskérs Forlimpopoli 84-67. Pesaresi in controllo con allungo arrivato nell'ultimo quarto. 19 punti con 8 - facebook.com Vai su Facebook
Basket B interregionale. Baskérs sconfitti dopo 476 giorni - Inizia con una sconfitta il cammino dei Baskérs Forlimpopoli nel campionato di serie B Interregionale: nella gara d’esordio, i forlimpopolesi sono caduti per 84- Si legge su ilrestodelcarlino.it