Baskérs Forlimpopoli sconfitta a Pesaro | si ferma a 33 la striscia di vittorie consecutive

Forlitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bramante Pesaro-Chemifarma Baskérs Forlimpopoli finisce 84-67. Si ferma a 33 la striscia di vittorie consecutive dei Chemifarma Baskérs: dopo una stagione intera da imbattuti arriva una sconfitta contro la Bramante Pesaro, che si aggiudica meritatamente l’incontro. I “galletti”, con una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

