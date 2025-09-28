Barzaghi chiarisce | Pio Esposito? Si parla molto di lui per queste ragioni ma calma È forte
Barzaghi su Pio Esposito, le parole dell’inviato di SkySport tra talento, crescita e il momento dell’Inter di Chivu. Il commento. Il nome di Pio Esposito continua a far discutere. L’attaccante dell’ Inter, classe 2005 e prodotto del settore giovanile nerazzurro, ha segnato la sua prima rete in Serie A contro il Cagliari, alimentando entusiasmo e aspettative. Sul tema è intervenuto l’inviato di SkySport, Matteo Barzaghi, che ha provato a tracciare un profilo chiaro del giovane attaccante e allo stesso tempo a invitare alla cautela. SU PIO ESPOSITO – «Inevitabile che si parli di lui perché ha talento, è giovane, italiano ed è cresciuto nell’Inter e quante volte si era potuto parlare di un attaccante così che arriva dal settore giovanile in prima squadra che uscisse. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: barzaghi - chiarisce
Barzaghi (Sky): “Si parla tanto di Pio Esposito per due motivi soprattutto. La condizione…” - Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a seguito dell'Inter, ha parlato proprio dell'attaccante neraz ... Come scrive msn.com
Il debutto in Serie A e la Nazionale: Pio Esposito, una settimana da sogno - line” del film sul più piccolo degli Esposito è diretta e intuitiva: “Una settimana da Pio”. Segnala gazzetta.it