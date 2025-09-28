Barzaghi su Pio Esposito, le parole dell’inviato di SkySport tra talento, crescita e il momento dell’Inter di Chivu. Il commento. Il nome di Pio Esposito continua a far discutere. L’attaccante dell’ Inter, classe 2005 e prodotto del settore giovanile nerazzurro, ha segnato la sua prima rete in Serie A contro il Cagliari, alimentando entusiasmo e aspettative. Sul tema è intervenuto l’inviato di SkySport, Matteo Barzaghi, che ha provato a tracciare un profilo chiaro del giovane attaccante e allo stesso tempo a invitare alla cautela. SU PIO ESPOSITO – «Inevitabile che si parli di lui perché ha talento, è giovane, italiano ed è cresciuto nell’Inter e quante volte si era potuto parlare di un attaccante così che arriva dal settore giovanile in prima squadra che uscisse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barzaghi chiarisce: «Pio Esposito? Si parla molto di lui per queste ragioni, ma calma. È forte»