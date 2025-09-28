Bargagli moto contro il guard rail | muore un 29enne | Foto

Ilsecoloxix.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inutili i soccorsi, era intervenuto anche l’elicottero Drago. Ad accorgersi del ferito sul ciglio della strada alcuni automobilisti. E’ la quindicesima vittima dell’anno nella provincia di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Bargagli, moto contro il guard rail: muore un 29enne. Statale della Val Trebbia temporaneamente chiusa

