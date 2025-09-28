Barelle elettriche stryker in dotazione a La Solidarietà | meno sforzi per gli operatori sanitari
L'associazione di volontariato "La Solidarietà" di Fisciano è una delle poche in zona ad avere in dotazione uno strumento all’avanguardia: la barella elettrica “Stryker”, tra cui il modello Power Pro XT, munita di sistemi motorizzati alimentati a batteria per sollevare e abbassare i pazienti e la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: barelle - elettriche
Barelle elettriche Stryker: dotazioni all’avanguardia per l’Università di Fisciano - L’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano è una delle poche in zona ad avere in dotazione uno strumento all’avanguardia: la barella elettrica ... corriereirpinia.it scrive