Barcellona-Real Sociedad domenica 28 settembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia nel Barça ma un gol …

Nonostante più di una difficoltà affrontata, il Barcellona ha superato anche l’Oviedo, nella gara di giovedì notte, valevole per il turno infrasettimanale di Liga: vittoria in rimonta per i catalani, che hanno trovato il gol del vantaggio grazie a un guizzo di Lewandowski, tornato decisivo. Domenica notte c’è un altro impegno non semplice per la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Barcellona-Real Sociedad (domenica 28 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Blaugrana ancora vittoriosi sui Txuri-urdin?

